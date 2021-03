Stemmen in coronatijd: speciale kluizen, bewaking en chaos bij briefstemmen

Briefstemmen

Ook het tellen van de poststemmen gaat volgens strenge regels. 70-plussers mogen vanwege corona voor het eerst per post stemmen. Dat gaat niet bij iedereen goed, blijkt uit de eerste cijfers.

Zo is in de gemeente Bernheze 8,5 procent van de poststemmen ongeldig verklaard. In Rotterdam zijn er 20.000 briefstemmen binnengekomen. "Hoeveel er ongeldig zijn, maakt de gemeente pas woensdagavond bekend."

Procedure

De poststem wordt ook in Rotterdam zorgvuldig gecheckt, zegt Tissingh. Zo moet het stembiljet in de ongeadresseerde envelop zitten. Vervolgens moet deze geanonimiseerde envelop dichtgeplakt in de retourenvelop worden gedaan. De stempas gaat ook in de retourenvelop.

"Verkeerde enveloppen mogen door stembureaus niet worden meegeteld", zegt de woordvoerder van de Kiesraad. In Rotterdam worden de poststemmen vanaf vandaag al geopend om te checken of de stempas in de goede envelop zit. "Daarmee kijken we dus of de stem geldig is. Als dat niet zo is, dan wordt de stem terzijde gelegd."

Het daadwerkelijk tellen van de poststemmen mag woensdagochtend pas beginnen.