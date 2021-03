Gevoelige campagne-informatie D66 gewoon in te zien: 'Klunzig en erg onhandig'

Via een paar zoektermen kon iedereen die het wilde in het Google Drive document komen waarin de campagneplanning voor D66 Amsterdam staat. Informatie die alleen bedoeld is voor D66'ers. Dat ontdekte RTL Nieuws na een tip van podcastshow The GYGS van Gijrath en de Vlieger.

Dat bevestigen ook de grote letters boven het bestand: 'Deze info is enkel bedoeld voor leden van het campagneteam. Graag vertrouwelijk behandelen.'

Agenda van Jetten en Kaag

In de planning staan ook namen en telefoonnummers van vrijwilligers. Verder staan de mediaoptredens van landelijke D66-politici als Rob Jetten en Sigrid Kaag genoemd.

"Balen dit. Het is fout, onhandig en slordig", zegt Jeantine van der Feest van het campagneteam in een reactie. De D66'er laat weten dat dit inderdaad vertrouwelijke informatie is, bedoeld voor de campagnecoördinatoren die actief zijn in de hoofdstad. "Stom dat dit niet goed beschermd is."