Compleet verrast door uitkomst van je stemhulp? Het is vaak je eigen schuld

Doodsbedreigingen

Ook het Kieskompas krijgt veel reacties binnen. "Zelfs scheldpartijen en twee doodsbedreigingen", zegt André Krouwel van de populaire stemhulp die tot nu toe 1,4 miljoen keer is ingevuld.

Het Kieskompas bestaat uit 30 stellingen en steeds 6 antwoordopties. "Een jaar voor de verkiezingen beginnen we met een team wetenschappers al met het bedenken van stellingen. We lezen alle partijprogramma's. Vervolgens leggen we de stellingen aan de politieke partijen voor."

Een team van experts plaatst alle partijen op de stellingen en ook de partijen geven hun antwoord op de stelling. "Die twee positioneringen checken we dan grondig op basis van het verkiezingsprogramma. Niet elke partij is even eerlijk. Partijen hebben er belang bij hoog te scoren in stemhulpen. Elke verkiezing hebben we uitgebreide mailwisselingen en telefoongesprekken."

Politieke veld

De positie van de politieke partijen en de voorkeuren van de gebruiker wordt vervolgens met elkaar gematcht. Krouwel: "Er is bij ons niet 1 uitslag. We laten zien waar je staat in het politieke spectrum. En welke partijen dicht bij je staan."

Krouwel zweert erbij: "Als er een partij dichtbij je staat waar je niet op stemt, staat er zeker weten wel een andere partij in de buurt waar je wel op kunt stemmen."