'Minister Slob laat examenleerlingen voortgezet speciaal onderwijs in kou staan'

Van Meenen is teleurgesteld in de minister. "Het is bar en boos, heel slecht, star en stug. Hij verbergt zich achter uitvoeringsproblemen en weigert gewoon na te denken over alternatieven om deze eindexamenleerlingen tegemoet te komen."

Ook Elijah Elsink, die de leerlingen in het vso vertegenwoordigt, is boos. "Het is hypocriet. Slob regelt het wel voor het gewone voortgezet onderwijs, maar niet voor ons. Slob is heel lui als het om het vso gaat. Hij is onderwijsminister, maar wil niet werken voor het vso en laat de leerlingen in de kou staan."

Kwetsbare leerlingen

Joli Luijckx van oudervereniging Balans vindt de weigering van Slob iets te doen voor deze eindexamenkandidaten ‘onacceptabel': "Het gaat hier om hele kwetsbare leerlingen die nu voor het tweede jaar achtergesteld worden bij andere leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ik heb aangeboden mee te denken over hoe het wel kan, maar daarvoor zijn we niet uitgenodigd. En dat is jammer."

Slob wijst erop dat het kabinet heel veel extra geld steekt in het onderwijs om achterstanden in te lopen. "Ook de leerlingen in het vso die volgend jaar voor hun diploma gaan, helpen we hiermee."