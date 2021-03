Alles voor de aandacht: politici smijten met geld om online gezien te worden

Wat levert het op?

De grote vraag: wat levert online campagnevoeren op? "Dat is de million dollar question", zegt onderzoeker Kruikemeier. "Wat de impact precies is, weten we nog niet. Wetenschappelijk onderzoek is daar nog niet echt naar gedaan."

Bij GroenLinks geloven ze er wel in. "Zo'n 60 tot 70 procent van de mensen die we willen bereiken, worden daadwerkelijk bereikt", zegt Duyvendak: "We mikken onze online campagne op 1,5 miljoen kiezers. De 1,5 miljoen vond GroenLinks al interessant of heeft onze pagina al geliked. Die groep benaderen en, heel belangrijk, we willen met hen de interactie aangaan."