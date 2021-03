Kabinet werkt aan een coronapaspoort, maar er zijn nog veel vragen

Het kabinet werkt aan het invoeren van een coronapaspoort om mensen meer vrijheden te geven. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid aan RTL Nieuws na berichtgeving van de NOS. Demissionair minister Hugo de Jonge zegt dat het kabinet bezig is met het 'technisch mogelijk maken' van zo'n paspoort. "Maar wat we absoluut niet willen, is een vaccinatieplicht."

Zo'n coronapaspoort biedt meer vrijheden voor gevaccineerden, mensen die zich hebben laten testen of mensen die onlangs corona hebben gehad en daardoor immuun zijn. Volgens de NOS zou zo'n paspoort voor de zomer technisch mogelijk moeten zijn. Maar het is daarmee nog niet zeker of het ook daadwerkelijk wordt ingevoerd. Voor- en tegenstanders Met zo'n bewijs in de hand kunnen mensen bijvoorbeeld naar een concert of de bioscoop. En het paspoort kan gebruikt worden om weer vrij te reizen, zowel zakelijk als privé. Toch wordt het plan voor een vaccinatiepaspoort niet door iedereen gewaardeerd. Tegenstanders vrezen dat zo'n paspoort leidt tot ongelijkheid en dat het eigenlijk een verkapte vaccinatieverplichting is. Geen vaccinatieplicht Minister De Jonge van Volksgezondheid benadrukt bij de NOS dat mensen zich absoluut niet gedwongen moeten voelen om zich te laten inenten. "Wat we niet willen, is een vaccinatieplicht, ook niet indirect." De Jonge zegt dat er nog veel vragen zijn rond het coronabewijs. Onder meer moet worden vastgesteld of gevaccineerden geen rol hebben in verspreiding van het virus. App Er is al een app die een code kan maken op je telefoon van een testbewijs, zei De Jonge. "We kunnen die app zo aanpassen dat die eenzelfde code maakt van een vaccinatiebewijs." Zaak is daarbij wel, vindt de minister, dat degene aan de deur niet moet kunnen zien of iemand getest dan wel gevaccineerd is. Zuid-Europese landen Veel Zuid-Europese landen dringen aan op een prikbewijs. Ook Oostenrijk wil tempo maken, al zijn de Fransen sceptisch. Premier Rutte reageerde vorige week nog terughoudend tijdens een EU-top. Hij vond het nog te vroeg voor besluiten over een coronapaspoort. "Er zijn nog steeds geen absolute zekerheden over het effect van de vaccinaties op de besmettelijkheid." Dit vinden Nederlanders van een vaccinatiebewijs: Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders een vaccinatiebewijs wel zien zitten. Zo'n bewijs geeft meer vrijheden aan mensen die het vaccin wel nemen.