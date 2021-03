Avondklok: van laatste redmiddel tot ordinaire maatregel

Zomertijd

Of de maatregel werkt? Helemaal precies is dat niet te zeggen, maar volgens het RIVM ligt het reproductiegetal momenteel naar verwachting 10 procent lager dan wanneer er géén avondklok zou zijn. Het OMT zegt dat er, als je de avondklok eraf haalt, eigenlijk niets meer mogelijk is qua versoepelingen.

Over drie weken begint de zomertijd en is het langer licht. Of de maatregel dan nog geldt, is nu nog onduidelijk. Deze maand zitten we er in ieder geval nog aan vast.