Alarm om drug 3-MMC: 'Die troep heeft onze zoon Gerjan de dood in gejaagd'

Wat is 3-MMC?

3-MMC is een middel dat al een aantal jaar op de drugsmarkt te verkrijgen is. Het is legaal, je kunt het online bestellen of via smartshops. Je kunt de drugs snuiven, injecteren of slikken.

3-MMC is de opvolger van 4-MMC, dat inmiddels wel illegaal is. Het is ook een stuk goedkoper dan coke; 3-MCC kost een tientje per gram. Mensen krijgen van de drugs een versnelde hartslag, hoge bloeddruk, hoofdpijn, rusteloosheid. Het werkt verslavend. Het wordt vaak gebruikt als 'bij-middel' onder groepen jongeren.