Duizenden euro's boete na foutje: 'Bijstand moet menselijker en socialer'

Haar dochter zit al jaren in de bijstand nadat ze in een psychische crisis was terechtgekomen. "Vanwege haar aandoening is ze niet in staat om te werken", zegt Brandsma.

Zij en haar man steunen hun dochter wel, maar niet financieel. "Toen ze er een tijdje geleden helemaal doorheen zat, kwam ze dagelijks bij ons eten. Onze dochter deed de boodschappen en nam het kassabonnetje mee. Het betaalde boodschappengeld stortten we daarna weer terug."

Controle van de gemeente

Tijdens een controle begin 2019 kwam de gemeente hier achter. "De ambtenaren zagen op haar rekening onze overschrijvingen voor de boodschappen. Volgens de gemeente had onze dochter dat moeten melden."

Inlichtingenplicht heet dat. "Maar onze dochter werd helemaal niet structureel financieel ondersteund, want ze had de boodschappen eerst zelf betaald. We rekenden hooguit soms een beetje naar haar toe."