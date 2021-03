Kristie over haar 'ik stop u even'-uitspraak tegen Rutte: 'Het floepte eruit'

Hoekstra was zenuwachtig

Het echtpaar vroeg Hoekstra waarom zij worden gekort op overheidssteun sinds ze met hun restaurant al vanaf het begin van de coronacrisis een afhaalservice hebben. "Onze vraag was enigszins voorbereid, maar voor Hoekstra was niet bekend wat we zouden vragen", zegt Pieter. "We zagen dat hij zenuwachtig was. Dat gaf ons wel moed. Het is toch de minister van Financiën, dat doet wel iets met je."

De ondernemer kijkt tevreden terug. "Ik denk dat we vrij relaxed onze vraag hebben kunnen stellen. Maar een echt antwoord hebben we niet gekregen. Al had ik dat ook niet verwacht." Na afloop ontplofte hun telefoons van de berichtjes. "We hebben megaveel positieve reacties gehad. Mensen lieten ons weten dat we het goed hadden gedaan en dat dit optreden top voor de horeca was."