'Tekort aan woningen wordt komende kabinetsperiode niet opgelost'

Het versnellen van de woningbouw is volgens het PBL moeilijk, omdat de schaarste aan middelen en arbeidskrachten bepaalt wat er op korte termijn kan. Zelfs als het de partijen lukt een flinke versnelling van de woningbouw te realiseren, zal er over vier jaar toch nog een tekort zijn, verwacht het PBL.

Op dit moment is er een tekort van 330.000 huizen in Nederland. De woningnood is dus groot en de oplossing vormt een belangrijk onderdeel van de meeste verkiezingsprogramma’s. Veel partijen willen een minister van volkshuisvesting, die kan zorgen voor meer centrale regie.