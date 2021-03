Confrontatie met kiezers zorgt voor spektakel tijdens eerste grote tv-debat

Alle ballen op Rutte

Partijen van links tot rechts vielen Rutte aan. "In de peilingen zie je dat VVD-leider Rutte de te kloppen man is. Daarom kreeg de premier aanvallen te verwerken, zoals van Hoekstra over zijn geloofwaardigheid en van Wilders over opening van de samenleving."

Jesse Klaver begon over de toeslagenaffaire. De lijsttrekker van GroenLinks is van mening dat de toeslagenaffaire niet was gebeurd als de politiek diverser was geweest: