VVD'er helpt bij geboorte eigen kind langs de weg: 'Ging razendsnel'

Razendsnel

Spullen werden razendsnel gepakt, het 3-jarige andere zoontje uit bed gesleurd en de auto gestart. "Mijn achterdeuren zijn stuk dus het was nog een heel gedoe om alles in de auto te krijgen. En in de stress reed ik ook nog verkeerd: naar de kinderopvang in plaats van het ziekenhuis."

Ondertussen werden de weeën feller en heftiger. "Ik probeerde flink door te rijden, maar wilde ook geen ongelukken maken. Ik moest koel blijven. Gelukkig was er geen kip op de weg. Ik dacht steeds: we redden het ziekenhuis, we gaan het halen. Maar vlak voor het ziekenhuis gooide Inés haar benen op het dashboard. En opeens was daar al het hoofdje van de baby."

De auto werd stilgezet, met het HagaZiekenhuis al in het zicht. "Terwijl ik uitstapte en naar de kant van mijn vrouw rende, werd ons zoontje geboren. Razendsnel ging het allemaal."