Tweede Kamer wil premier en koning weghouden bij WK voetbal Qatar

De motie van SP, GroenLinks PvdA en Christenunie kreeg steun van PVV, D66, DENK, 50Plus, Partij voor de Dieren, SGP, Van Kooten-Arissen en Krol.

Andere landen

De partijen roepen de regering ook op om in overleg te treden met andere landen en die te vragen ook geen vertegenwoordigers naar Qatar te sturen. Het is nog de vraag of demissionair minister van buitenlandse zaken Stef Blok de motie gaat uitvoeren. Hij heeft al aangegeven daar geen zin in te hebben.

Het WK in Qatar is niet alleen omstreden vanwege de slechte arbeidsomstandigheden voor arbeidsmigranten die betrokken zijn bij de bouw van de stadions. Qatar is geen voetballand en kreeg het WK toegewezen als gevolg van corruptie bij wereld voetbalorganisatie Fifa.