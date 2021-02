Terrassen blijven komende tijd gesloten, ondanks druk van horecabazen

Ook trekken veel mensen naar buiten met het goede weer en verzamelen ze op bankjes en parkjes. Het Vondelpark moest vandaag weer worden afgesloten omdat mensen er massaal op uit gaan.

'Meer bewegingen'

Een ruime meerderheid van de burgemeesters die verenigd zijn in het Veiligheidsberaad willen ook dat de terrassen open gaan. Mensen zoeken de ruimte toch wel op, en dat valt niet meer te handhaven, zeggen de burgemeesters.

Maar De Jonge gelooft niet dat terrassen kunnen helpen om mensen gereguleerd te spreiden. "Het zou zorgen voor meer bewegingen, meer ontmoetingen, meer contacten."

Buikpijn

Er zijn afgelopen week al enkele versoepelingen ingezet, vervolgt de minister. De middelbare scholen en mbo's gaan weer deels open en de meeste contactberoepen mogen weer aan slag. "En die stappen zetten we al met een beetje buikpijn. We zitten nu niet in de sfeer van versoepelen. We nemen nu bewust een risico omdat het risico van niets doen zou kunnen betekenen dat mensen niet meer bereid zijn om maatregelen vol te houden. En ook dat risico kunnen we niet zomaar lopen."