SP wil voorkomen dat premier of koning naar WK in Qatar gaan

De VVD vindt het goed dat er internationale druk wordt uitgeoefend om een einde te maken aan de misstanden, maar Tweede Kamerlid Sven Koopmans benadrukt dat zijn partij tegen een voetbalverbod is.

Vertegenwoordigers

Daar is het Karabulut ook niet om te doen. ''Wij gaan niet over de vraag of Oranje daar straks gaat voetballen, maar wel over wie we er naartoe sturen als Nederland deelneemt. De inzet van onze motie is dat we geen officiële vertegenwoordigers sturen."

Karabulut verwacht niet dat het goedkomt in Qatar. ''Toen ik de motie in juni voor het eerst indiende was er nog sprake van 4000 dode arbeidsmigranten. Nu zijn dat er al meer dan 6000. Het wordt echt tijd om een signaal af te geven. Wij willen ook dat Nederland dat internationaal bespreekt en dat ook andere landen meedoen''.