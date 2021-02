MeToo-onderzoek invloedrijke D66'er: geen sprake van seksuele intimidatie

Partijleider Sigrid Kaag stelde 'zeer geschrokken te zijn' en stelde een extern en onafhankelijk onderzoek in. Dat onderzoek, door bureau BING, is nu afgerond. Er komt uit naar voren dat er geen situaties van seksuele intimidatie en machtsmisbruik zijn gebleken rond Van Drimmelen. Ook is er geen bewijs dat Van Drimmelen iemand heeft vastgehouden op een kamer, zoals de vrouw meldde in haar blog.

Gesprekken politie

Wel zijn er gesprekken tussen de politie en Van Drimmelen geweest omdat hij contact zou hebben gezocht met de vrouw. Er is geen aangifte gedaan. Wel is in de partijtop van D66 onvrede over de afhandeling hiervan.

De onderzoekers interviewden verschillende betrokkenen over de rol van Van Drimmelen. Daaruit blijkt dat hij geen bepalende rol heeft vervuld bij het samenstellen van kieslijsten voor Tweede Kamerverkiezingen of de Europese Verkiezingen.