Rutte: 'We nemen nu een klein beetje risico, dat is ongelooflijk spannend'

Heel beperkt winkelen

Ook krijgen de winkeliers wat meer ruimte: vanaf 3 maart kan winkelen op afspraak. "Per verdieping mogen er maximaal twee klanten zijn. Uiteraard geldt de mondkapjesplicht en de anderhalve meter."

"Maar het wordt weer mogelijk die schoenen of die jas te passen." Rutte waarschuwde: Ik roep iedereen op en wil met iedereen een persoonlijke afspraak maken. "Hou je aan de afspraken. Dat is nu nog belangrijker."

Want als het niet goed gaat; kunnen de versoepelingen zo weer worden teruggedraaid.

Avondklok

De avondklok blijft tot 15 maart, de eerste dag van de verkiezingen. Net als de bezoekregeling van 1 persoon per dag. Rutte: "Het OMT is heel helder: als je de avondklok eraf haalt, dan is er niets meer mogelijk. We willen er nog altijd als eerste vanaf. Maar het is niet mogelijk."

Voor de horeca, restaurants en de terrassen is er nog geen goed nieuws. "'We moeten het stap voor stap doen. De aanzuigende werking van de horeca is groot. Het leidt tot veel verkeer. Anders dan bij het openen van kappers."