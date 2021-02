Kabinet wil samenleving voorzichtig van slot na maatschappelijke druk: 'Rek is er uit'

Avondklok verlengd

Om de versoepelingen mogelijk te maken blijft de avondklok. Zoals het er nu naar uit ziet wordt de ingrijpende maatregel verlengd met drie weken. Dat is toch wel opmerkelijk, zegt Lambie. "Bij de invoering en in debatten is telkens gezegd: deze maatregel ligt bovenop de stapel ligt om te schrappen. Dat heeft Rutte keer op keer benadrukt. Maar dat verschuift. Er is draagvlak voor onder de bevolking en volgens de experts heeft de maatregel toch effect. Daarom gebruikt men de avondklok nu als 'gewone' maatregel, om andere versoepelingen mogelijk te maken."

Ook de bezoekregel - maximaal 1 persoon op bezoek per dag - blijft nog gelden, zo is de verwachting. Op 9 maart is er een nieuwe persconferentie. Dat is volgens betrokkenen een nieuw weegmoment voor de avondklok.