Hoog, hard, laag, of drammerig: dit zeggen de stemmen van de lijsttrekkers

Variatie in stem is belangrijk

De stem vergroot de persoon als het ware uit. Het gevoel dat je van een stem krijgt, is heel persoonlijk. "Er is een gouden regel. De ontvanger heeft altijd gelijk", zegt Hornikx. "Een stem die op je eigen stem lijkt, bijvoorbeeld vanwege hetzelfde accent, vinden we fijn. Onbewust zal je sneller op iemand stemmen die hetzelfde praat."

Met een stem voelen we als het ware iemand, zegt zangcoach Ebbink. "Hoe dichter je met je stem bij mensen kan komen, hoe geloofwaardiger."

Trucjes

Het is dus zaak voor de lijsttrekkers om zo authentiek mogelijk te klinken. Hoe doe je dat? "Door variatie aan te brengen in je stem. Te laten zien dat je stem echt leeft. Wissel dus af met klein en groot. Boos en lief. Hard en zacht."

Er zijn politici die daar heel goed in zijn, zegt Ebbink. Donald Trump bijvoorbeeld. "Ongeacht wat hij zegt, zijn stem is wel 'alive'. Hij voelt heel echt en dichtbij. In tegenstelling tot de koele afstandelijke scherpe stem van zijn rivaal Hillary Clinton in 2016."