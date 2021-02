Spoedwet moet de avondklok gaan redden – heeft het kabinet een kans?

1. Sinds gisteren is er chaos over de avondklok. Wat gebeurde er ook alweer?

Gisteren heeft de rechtbank in Den Haag bepaald dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. Volgens de rechter heeft het demissionaire kabinet bij de invoering niet de goede procedure gekozen. "De invoering van de avondklok had via een spoedwet moeten gebeuren, maar het kabinet heeft ervoor gekozen om het te regelen via de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag", zegt hoogleraar staatsrecht Jerfi Uzman.

Die wet maakt het mogelijk om in 'spoedeisende en buitengewone omstandigheden' de avondklok in te voeren. Wat ging er mis? Uzman: "Volgens de rechtbank waren de omstandigheden niet zo spoedeisend dat de gewone procedure niet gevolgd kon worden. En is dit dus niet de juiste weg geweest. Met de spoedwet wil het kabinet die procedurefout nu herstellen."

Omdat het gerechtshof in Den Haag gisteravond het vonnis van de rechter voorlopig heeft opgeschort, is de avondklok nog wel geldig. Het hof deed dat op verzoek van de Staat, die hoger beroep had aangetekend tegen het vonnis. De rechter vond het belang van de Staat zwaarder wegen dan het belang van protestgroep Viruswaarheid. Dat van Viruswaarheid is beperkt tot een aantal dagen volgens het hof, het belang van de Staat is het voorkomen van een jojo-effect.