Opnieuw honderden miljoenen voor snelle bouw betaalbare huizen

Het kabinet investeert 266 miljoen euro in het versnellen van de bouw van vooral betaalbare woningen. Het gaat om 30 projecten verspreid over het hele land. Daar worden uiterlijk in 2023 in totaal bijna 45.000 huizen gebouwd.

Van die huizen valt straks 67 procent in de categorie betaalbaar. Het gaat dan om sociale huurwoningen, woningen met een middenhuur (Tussen 700 en 1000 euro) en woningen met een koopprijs die ligt onder de grens voor de nationale hypotheekgarantie. Tekort Zonder overheidssubsidie zouden de plannen niet zo snel en zo betaalbaar kunnen worden gerealiseerd. In totaal is er voor de ontwikkeling van de dertig plannen een tekort van rond 600 miljoen euro. Dat komt onder meer door de wens om goedkope woningen te realiseren. De grondopbrengsten zijn daardoor lager. Maar ook saneringskosten, kosten voor het uitplaatsen van bedrijven en kosten voor aanleg van infrastructuur spelen een rol. Behalve het Rijk betalen ook provincies en gemeenten mee om de plannen mogelijk te maken. Impuls De Rijksbijdrage komt uit de zogenoemde woningbouwimpuls. Op Prinsjesdag in 2019 stelde het kabinet 1 miljard euro beschikbaar om woningbouwplannen te versnellen en de bouw van meer betaalbare woningen mogelijk te maken. Doel van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken was om tenminste 65.000 woningen met dit geld sneller te realiseren. Inmiddels is duidelijk dat de woningbouwimpuls veel meer woningen gaat opleveren. In september vorig jaar maakte Ollongren bekend dat ze de eerste 335 miljoen euro van de woningbouwimpuls ging uitgeven. Van dat geld worden ruim 51.000 huizen sneller gebouwd. De teller staat dus inmiddels op 95.000 woningen. En het geld is nog lang niet op. Er komt nog een derde investeringsronde. Met de subsidies wil Ollongren er voor zorgen dat het tekort aan woningen slinkt. Bedrijventerreinen Van de bouwprojecten waar nu geld naartoe gaat, worden er elf gerealiseerd op voormalige bedrijventerreinen. In zeven gevallen gaat het om het bouwen van meer woningen in de stationsomgeving. Ook worden drie uitleglocaties versneld aangelegd. Meeste projecten met subsidie in Den Haag De meeste bouwprojecten waar deze investeringsronde overheidsgeld naartoe gaat bevinden zich in Den Haag. Het betreft drie projecten. Verder gaat het om diverse projecten verspreid over het land. Hieronder het complete overzicht: 1. Alphen aan den Rijn- Rijnhaven Oost Havenfront 2. Amersfoort - Hoefkwartier 3. Amstelveen - Legmeer 4. Amsterdam - IJburg 2e fase 5. Den Haag - Assumburgweg /LEVELS 6. Den Haag - De Venen 7. Den Haag - ICT Security Campus 8. Dordrecht - Spuiboulevard 9. Dronten - Hanzekwartier fase 2 10. Ede - Veluwse Poort 11. Eindhoven - District E 12. Enschede - Boulevardzone 13. Geldrop-Mierlo - Centrum Geldrop 14. Groningen - Stadshavens Groningen 15. Haarlem - Ontwikkelzone Zuidwest 16. Haarlemmermeer - Pionier-Bolsterrein 17. Harderwijk - Waterfront 3e fase 18. Heerlen - Urban Wonen Heerlen 19. Helmond - Brainport Smart District 20. Hengelo - Stationsomgeving/Hart van Zuid 21. Hilversum - Stationsomgeving 22. Leiden - Campus/Stationsgebied 23. Nijmegen - Winkelsteeg 24. Tilburg - Stappegoor 25. Woerden - Poort van Woerden 26. Zaanstad - Zaanstad Noord 27. Zoetermeer - Entree 28. Zuidplas - Gebiedsontwikkeling Middengebied 29. Zwijndrecht - Stationskwartier 30. Zwolle - Zwartewateralle