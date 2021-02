Talkshows bomvol politici: 'Ze maken dealtjes om niet af te gaan op tv'

Je kunt de tv niet aanzetten, of er is wel een politicus te zien. En dat zal nog wel even blijven. "In campagnetijd zijn politici niet weg te slaan bij de talkshows", zegt Birte Schohaus, in 2017 gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op politici in talkshows.

"Door corona is die overkill mogelijk nog groter. Flyeren, de straat op is moeilijk en spreken voor volle zalen is nu al helemaal niet mogelijk. Met een talkshow heb je in een klap een miljoenenpubliek."