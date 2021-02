Nederland telt 50.000 panden waar criminele activiteiten plaatsvinden

Het is voor het eerst dat onderzoekers het aantal 'panden met een luchtje' in kaart hebben gebracht. Het gaat naar schatting om 40.000 woonhuizen en 10.000 bedrijfspanden die gebruikt worden voor ondermijnende criminaliteit.

Ondermijnende criminaliteit betekent grofweg dat de onderwereld en de bovenwereld zich vermengen.

Vooral wietteelt

Het aantal criminele panden is ongeveer 0,5 procent van het totale aantal panden. Bij ongeveer 60 procent van de woningen en de helft van de bedrijfspanden gaat het om wietteelt.

De Tweede Kamer drong aan op een onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Ateno in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De Kamerleden wilden ook weten of verhuurders en woningcorporaties genoeg middelen hebben om criminele activiteiten van huurders op te sporen en tegen te gaan.

Niet te naïef

De onderzoekers concluderen dat er voldoende middelen zijn en dat nieuwe wetgeving dus ook niet nodig is. Het is vooral belangrijk dat verhuurders niet te naïef zijn en hun huurders beter controleren voordat ze met hen in zee gaan.