Problemen met blaastest: 'Door verkeerde uitslag heb ik geliefden in gevaar gebracht'

Olfers, hoogleraar sport en recht, werd anderhalve week geleden plotseling heel ziek. Vorige week dinsdag liet ze zich testen bij de Amsterdamse GGD, locatie Buikslotermeer. "Ik dacht dat ik een normale coronatest zou krijgen, maar het werd een blaastest. Die werd daar sinds kort afgenomen", vertelt ze vanuit haar bed.

Mondstukje en blazen

Ze moest haar mond aan het mondstukje zetten en vijf keer blazen. "Ik kreeg meteen de uitslag. Negatief. Wat was ik blij." Maar twee dagen later kreeg Olfers bijna geen adem meer. Doodziek was ze. "En ook doodsbenauwd." Ze belandde met een ambulance in het Amsterdamse ziekenhuis BovenIJ. "Daar werd ik weer getest. Wat bleek? Toch corona."

Geen enkele test is 100 procent betrouwbaar, dat snapt Olfers. "Maar als je een verkeerde uitslag krijgt, en ik ben overtuigd dat dat is gebeurd, dan is het echt heel vervelend. Bovendien is dit bij meer mensen gebeurd. Ik heb een man van boven de 70 en een dochter die chronisch ziek is. Omdat ik dacht geen corona te hebben, heb ik hen onbewust in gevaar gebracht."