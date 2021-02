PvdA: ongelijkheid niet meer accepteren en herverdeling welvaart

Ploumen wil een ander, eerlijker Nederland. ''Waarin mensen boven de markt gaan, het collectief boven het individu. Eerlijk delen boven the winner takes all."

De grootste fout die we kunnen maken is volgens haar dat we de ongelijkheid accepteren. De gedachte dat iedereen vanzelf meeprofiteert als je de rijken alleen maar rijker laat worden, noemde ze vandaag een 'mythe'.

'Te laag loon, tijdelijk contract'

Ploumen vindt dat er teveel ongelijkheid en verdeeldheid is in Nederland. ''Ik zie het bij jonge mensen. Van baan naar baan, want een vast contract kunnen ze vergeten. De zoektocht naar een betaalbaar huis is een eindeloze reeks aan teleurstellingen. Ik zie het in de supermarkt, waar vakkenvullers en kassières voor ons klaar staan, maar tegen een te laag loon en met een tijdelijk contract."