Piloot omgekomen bij ongeluk met vliegtuigje bij Groningse Kornhorn

In het Groningse Kornhorn is vanmiddag een vliegtuigje neergestort. De piloot is daarbij om het leven gekomen. Op foto's is te zien dat er weinig meer over is van het vliegtuigje.

De piloot was de enige inzittende van het toestel. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie is een onderzoek gestart. Ravage Het vliegtuigje stortte vanmiddag rond 15.00 uur neer bij een boerderij aan de Noordwijkerweg. Uit onderzoek is gebleken dat er 1 persoon aan boord was van het vliegtuig. Deze persoon is bij het ongeval om het leven gekomen. — Politie Groningen (@polgroningen) February 13, 2021 Hulpdiensten rukten massaal uit. Boven het gebied hangt een politiehelikopter voor luchtopnames. De Leeuwarder Courant meldt dat het verongelukte sportvliegtuigje eerder vandaag zou zijn opgestegen van vliegveld Drachten. Het neergestorte vliegtuigje. © Persbureau Meter