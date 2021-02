Waar blijft het Kaag-effect? 'Met een campagne op sneakers kom je er niet'

Campagne moet nog beginnen

Is het denkbaar dat het Kaag-effect nog een opleving krijgt? "Alles is denkbaar", zegt onderzoeker Kanne. "Maar ze zal het heel goed moeten gaan doen in de debatten. D66 is een sociale en warme partij. Dat sociale en dat warme straalt ze nog onvoldoende uit en dat zal ze moeten laten zien."

D66'ers houden de moed er in. "Onze campagne geeft energie. We weten nieuwe mensen te vinden. Of we beloond gaan worden? Dat merken we bij de finish. Parijs is nog ver weg", zegt Amsterdammer Van Dantzig.

Campagneleider Sjoerd Sjoerdsma twitterde over de stijgende ledentallen van de partij, sinds het aantreden van Kaag. Ruim 2000 nieuwe leden hebben zich het afgelopen jaar gemeld.

"Dat is natuurlijk mooi", zegt een oud-Kamerlid daarover. "Maar de valkuil is dat D66'ers soms de neiging hebben vooral te luisteren naar de leden en te weinig naar de kiezers. Daar moeten ze voor waken."

Vleugels bij de debatten

De campagne begint pas bij de debatten. "Daar kun je vleugels krijgen. Dat is het moment dat het losgaat. De wedstrijd moet nog beginnen", zegt een oud-D66-Kamerlid.

Een ander zegt: "Het komt goed. Maar of het het Torentje wordt, dat is de vraag. Er kan nog van alles gebeuren: als Wopke morgen een fout maakt, dan zal je zien wat er gebeurt. Dat is het spannende aan de verkiezingen."