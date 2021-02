Kabinet wil coronawet met drie maanden verlengen tot 1 juni

De Tweede Kamer bereikte op 1 oktober een akkoord over het wetsvoorstel. In de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19, ook wel de coronawet genoemd. Daarin staan de coronamaatregelen, zoals bijvoorbeeld het verplicht afstand houden. Ook kan de minister via de wet op sommige plekken beschermingsmiddelen verplichten. In de wet staat ook de hoogte van de boete voor het niet dragen van een mondkapje.

Veel discussie

Er ging aan de invoering van de wet een periode van veel discussie vooraf. Tegenstanders vreesden dat de wet verregaande maatregelen mogelijk zou maken. Er waren door het hele land demonstraties om de wet tegen te houden. De kritiek is vooral dat er te weinig oog is voor de grondrechten van de burgers.

Ook zou de wet niet zorgvuldig zijn omdat het wetsvoorstel onder grote druk is gemaakt. In deze video is het verzet tegen de wet samengevat.