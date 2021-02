Rechtszaak over poststemmen: 'Als ik naar stembureau ga, zet ik mijn leven op spel'

Kans van slagen?

Hoeveel kans van slagen het kort geding maakt? Volgens Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht, lijkt het op een verkiezingsstunt. "De criteria en kiesrechten staan namelijk in de wet en grond- en mensenrechten zijn in de afweging allang meegenomen. De aanklagers slepen er nu allerlei rechten bij. Op een verkeerde manier ook nog", zegt Voermans.

"Briefstemmen doen we in Nederland liever niet om een aantal redenen. Het is fraudegevoeliger dan gewoon stemmen. De Kiesraad heeft zich daar ook over gebogen. Om de regels op het laatste moment te veranderen, daar gaat de rechter waarschijnlijk niet in mee. Het Europees verdrag voor de rechten van de mens erbij betrekken is echt een longshot."

Twijfels

Als stemmen per post niet voor iedereen mogelijk wordt, hoopt de Partij voor de Dieren dat alle 70-minners met een chronische aandoening per brief mogen stemmen. Minister Ollongren liet eerder al weten dat dat niet haalbaar is omdat gemeenten die cijfers niet op een rij hebben.

Wat Valerie gaat doen als de uitspraak negatief voor haar uitvalt? "Ik weet het nog niet. Ik heb nog nooit in mijn leven niet gestemd, dus ik zou dat heel erg vinden."

PostNL wil niet vooruitlopen of het mogelijk is om iedereen per brief te laten stemmen, blijkt uit navraag bij RTL Nieuws.