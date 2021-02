Tweede Kamer wil huren corporatiewoningen dit jaar niet verhogen

SP-Kamerlid Sandra Beckerman diende vorige week een motie in om de sociale huren van corporatie te bevriezen. Zij stond vanmiddag te juichen toen die motie werd aangenomen. ''Hier hebben we met veel huurders naartoe gewerkt en nu is er een meerderheid die ons steunt.''

Beckerman vindt de sociale huurwoningen van corporaties veel te duur. Ze wil zo snel mogelijk een huurverlaging doorvoeren. ''De bevriezing zie ik als een eerste stap.''

'Asociaal'

De SP heeft in dat voornemen de VVD als opmerkelijke bondgenoot. VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis vindt de huurprijzen van corporatiewoningen zelfs 'asociaal'. ''Ik heb dat vaker aangegeven, die prijzen moeten omlaag'', zegt hij in een reactie op de aangenomen motie.

De SP kreeg verder steun van PvdA, GroenLinks, PVV, Forum voor Democratie, 50Plus, Partij voor de Dieren, DENK en het Kamerlid Van Kooten-Arissen. Demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken moet nu aangeven of ze de motie gaat uitvoeren. ''Wij hebben haar inmiddels gevraagd om snel te reageren'', aldus Beckerman.

Vrije sector

Ook voor huurders in de vrije sector was er vandaag een financiële meevaller. De initiatiefwet die PvdA-Kamerlid Henk Nijboer ruim een jaar geleden indiende om de huurverhogingen in die sector te beperken tot de inflatie plus 1 procent, werd unaniem gesteund.

Toen Nijboer zijn wet indiende, leek die niet op voorhand op een meerderheid te kunnen rekenen. Maar de PvdA en GroenLinks maakten een deal met het kabinet. In ruil voor steun voor de woonbegroting nam minister Ollongren onder meer de initiatiefwet over. Zij heeft dus al aangekondigd dat ze die gaat uitvoeren.