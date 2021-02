Premier Rutte: misschien kunnen topschaatsers Elfstedentocht rijden

Geen publiek

De premier zei over de Elfstedentocht dat 'we moeten kijken wat er zou kunnen'. "Maar dat is ook vooral aan de Elfstedenvereniging. Wat niet kan, is publiek." Rutte benadrukte geen weerman te zijn, 'maar een Elfstedentocht is allemaal nog ver weg.'

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet een eventuele Elfstedentocht laat doorgaan, als het veilig kan.