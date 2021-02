Avondklok wordt verlengd tot en met 2 maart

Waarom?

Door de avondklok in te stellen, hoopt de overheid dat er minder groepsvorming is, minder bezoek thuis komt en dat er minder reisbewegingen zijn. En dat daardoor de Britse variant minder snel om zich heen zal grijpen.

De meeste besmettingen worden nog altijd veroorzaakt door bezoek van vrienden en familie.

Impact

Het is nog onduidelijk wat de avondklok precies met de besmettingen doet. Volgens mobiliteitsexpert Richard van de Werken speelde vóór de avondklok 6 tot 10 procent van het verkeer zich per dag af in de avondklokuren. Na de invoering van de maatregel was dat nog 2 procent. Lege straten dus.

