Adopties uit buitenland voorlopig gestopt na snoeihard rapport

Betrokkenheid overheid

De commissie merkt op dat er al in de jaren 60 signalen waren van misstanden. "Over de vervalsing van documenten, het misbruik maken van de armoede bij de geboortemoeders en het afstand doen van kinderen tegen betaling of dwang."

De Nederlandse overheid wist al eind jaren zestig van de misstanden, en in een aantal gevallen waren vertegenwoordigers van de overheid 'betrokken bij adoptiemisstanden', aldus de commissie. Die zegt wel dat ze 'geen aanwijzingen heeft gevonden voor omkoping of corruptie van Nederlandse ambtenaren'.

Twijfels

De commissie betwijfelt of een adoptiesysteem mogelijk is waarin misstanden niet meer voorkomen, ook omdat de mogelijkheden om toezicht te houden op de procedures beperkt zijn. Dekker deelt die analyse.

Maar het is aan een volgend kabinet om een standpunt in te nemen over de toekomst van interlandelijke adoptie, aldus Dekker.