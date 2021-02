Ollongren blijft bij besluit: voorlopig geen woningbouw in polder Rijnenburg

Volgens Ollongren zijn met Utrecht goede afspraken gemaakt over woningbouw in de komende jaren. Daarbij komt dat met de ontwikkeling van de polder voor woningbouw veel geld gemoeid is. Zij schat in dat het gaat om 3 tot 4 miljard euro, onder meer voor ontsluitingswegen en hoogwaardig openbaar vervoer. Hier is nu geen dekking voor.

Ontwikkeling van Rijnenburg nu zou ook veel te veel druk leggen op de rijkswegen A2 en A12. ''Zonder investeringen zal grootschalige woningbouw naast het wegenkruispunt van de belangrijkste noord-zuid- en en oost-westverbinding van ons land leiden tot veel verstoppingen en daarmee tot economische schade voor ondernemend en transporterend Nederland'', schrijft Ollongren in een brief aan de Kamer.