Er valt wat te kiezen: deze 37 partijen doen mee aan Tweede Kamerverkiezingen

Het is het hoogste aantal in bijna honderd jaar. In 1922 was het voor het laatst dat er meer partijen meededen.

In 2017 deden er uiteindelijk 28 partijen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Nu zijn dat er dus negen meer, meldt de Kiesraad.

Niet in heel Nederland

Niet op alle partijen kan overal in Nederland gestemd worden. Nederland is verdeeld in 20 kieskringen, in elke kieskring moet een partij dertig ondersteuningsverklaringen inleveren. Inwoners kunnen alleen stemmen op partijen die in hun kieskring meedoen.

Twintig partijen doen in alle kieskringen mee. Nog eens zes partijen doen in heel Nederland mee, maar niet in de kieskring op Bonaire.

Deze partijen doen mee: