VVD en CDA voor verlengen avondklok als deskundigen dat nodig vinden

Vandaag debatteert de Tweede Kamer de hele dag weer over de coronamaatregelen. Klaas Dijkhoff (VVD) denkt dat door de naderende derde golf waarschijnlijk 'extra tikken nodig' zijn. Ook het CDA zal een verlenging van de avondklok steunen als dat nodig wordt geacht door het OMT.

Geen woord

"Liever nu doorzetten dan later weer versoepelingen van de coronamaatregelen moeten terugdraaien", vindt CDA-fractieleider Pieter Heerma. Premier Rutte wil de adviezen afwachten, maar zei ook 'het ergste te vrezen'.

Rob Jetten van D66 zei in het coronadebat nog niets over deze ingrijpende maatregel. De partij is altijd zeer kritisch geweest. Andere partijen houden de mogelijkheid open en wachten het advies van het OMT af.

RIVM-directeur Jaap van Dissel waarschuwde vanochtend nog dat sleutelen aan de coronamaatregelen waarschijnlijk leidt tot een 'belangrijke toename' van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames.