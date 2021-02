Vaste groepjes, aangepaste tijden: zo gaan de scholen weer open

Quarantaine

Onderwijspersoneel en leerlingen die in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus gaan 5 dagen in quarantaine. Daarna kunnen ze zich laten testen of nog 5 dagen langer in quarantaine blijven. Scholen geven in die periode zoveel mogelijk onderwijs op afstand.

Testen

Er wordt in de week van 8 februari op de eerste locaties gestart met sneltesten voor onderwijspersoneel met klachten of voor leraren die in contact zijn geweest met een besmet persoon. De inzet is om binnen 3 maanden een landelijk aanbod van sneltesten voor leraren te realiseren. Daarnaast hebben de leraren nog steeds prioriteit in de ‘gewone’ teststraat.