Vanaf eind volgend jaar 15 cent statiegeld op blikjes

Het doel van de maatregel is om de 2 miljard blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan in te zamelen en te recyclen in plaats van dat deze in ons milieu belanden. Het bedrag van 15 cent is gelijk aan het statiegeld voor kleine plastic flesjes, dat halverwege dit jaar wordt ingevoerd.

25 zwembaden

Staatssecretaris Van Veldhoven zegt: "Zo'n 150 miljoen blikjes die jaarlijks in het milieu belanden, ongeveer 25 olympische zwembaden vol, horen daar niet bij. Dieren verwonden zich er ook nog eens aan. Met statiegeld op blikjes is dat straks verleden tijd."