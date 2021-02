Rutte: derde golf onvermijdelijk, middelbare scholen tot zeker 1 maart dicht

"We zitten in een spannende en onzekere fase van de coronacrisis", begon premier Rutte de persconferentie. Nu is al twee derde van de besmettingen van de Britse variant, die 1,5 keer besmettelijker is dan de 'oude variant'. "De R-waarde van de Britse variant staat op 1,3."

Middelbare scholen

De lockdown wordt daarom verlengd tot 2 maart. Ook het voortgezet onderwijs blijft in ieder geval tot maart dicht.

Als het voortgezet onderwijs weer opengaat, moet daar 1,5 meter afstand gehouden worden. Een aantal scholen onderzoekt nu hoe sneltesten en afstand houden werkt in de praktijk. Er zijn een paar uitzonderingen. Zo mogen eindexamenleerlingen nog wel naar school.

Avondklok

De avondklok loopt op 10 februari af. Het OMT, het team van deskundigen, is gevraagd om een advies te maken over het 'hele pakket'. Pas daarna volgt een besluit over het mogelijk verlengen van de avondklok.