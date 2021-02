Kabinet presenteert exitstrategie om perspectief te bieden

Versoepelingen

Ook biedt de exitstrategie meer duidelijkheid over het versoepelen van maatregelen én wanneer dat kan. Als het aantal besmettingen én de druk op de zorg twee weken dalen, kunnen maatregelen worden versoepeld.

Die worden ook niet meer standaard voor het hele land ingevoerd. Bij twee of minder regio's in het niveau 'ernstig' of 'zeer ernstig' gelden maatregelen per regio. Dan heeft dus niet het hele land last van strengere maatregelen. Welke coronamaatregelen gaan gelden, wordt door de overheid. bepaald.

Als voor drie of meer regio's de niveaus 'ernstig' of 'zeer ernstig' gelden, gelden die coronamaatregelen wél voor het hele land.