Kabinet beslist dit weekend over avondklok, lockdown duurt nog een maand

OMT advies over middelbare scholen

Haagse bronnen melden verder dat aan het Outbreak Management Team (OMT) is gevraagd om te onderzoeken of de middelbare scholieren 1 dag per week naar school kunnen. In een eerder advies stond dat leerlingen 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Volgens de VO-raad, de branche-organisatie, moet het dan mogelijk zijn om leerlingen 1 dag in de week fysiek naar school te laten gaan.

Daarover wordt vandaag nog geen besluit genomen, bevestigen bronnen aan RTL Nieuws.