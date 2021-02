Piemeltaartenbakster trekt zich terug uit moslimpartij: 'Ophef werd te groot'

Vrijgezellenfeesten

Via een vriendin zocht de eigenaresse van een bakker in Waalre contact met lijsttrekker Arnoud van Doorn. Jolisa kwam op nummer drie op de kandidatenlijst. "Ik had erg veel zin om voor de partij in de Tweede Kamer te gaan."

Maar aan dat avontuur komt nu vroegtijdig een eind nadat foto's van haar baksels in de media belandden en voor flink wat ophef zorgden. Ook bij de achterban van de partij. "Ik maak taarten van piemels, borsten en vagina's. Voor vrijgezellenfeesten. Het is een creatieve bijzaak. Ik richt me vooral op kindertaarten. Maar dit moet toch kunnen in een vrij land als Nederland."