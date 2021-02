'Alleen versoepelingen basisscholen en winkels verwacht, lockdown verder verlengd'

Het kabinet verlengt de coronamaatregelen meestal met drie weken. Dat betekent dat de lockdown tot 2 maart geldt. Maar betrokkenen waarschuwen: het kabinet moet nog vergaderen over de exacte einddatum en de plannen worden waarschijnlijk voor die datum opnieuw bijgesteld.

Avondklok

Over de avondklok is volgens ingewijden nog geen besluit genomen. Waarschijnlijk wordt deze maatregel niet verlengd als de besmettingscijfers blijven dalen. Het besluit over de avondklok valt naar verwachting pas eind van de week.

Als deze maatregel wél wordt verlengd zal het kabinet dat weer voorleggen aan de Tweede Kamer. Bij het invoeren was de Kamer zeer kritisch.

Waarom toch versoepelen?

Waarom het kabinet toch wat gaat versoepelen? "Er spelen meerdere dingen", zegt politiek commentator Fons Lambie. "Zo dalen de besmettingen en dat geeft wat ruimte."

Lambie vervolgt: "Men voelt ook dat de rek er uit is bij mensen. Ministers en burgemeesters maken zich daar grote zorgen over. Daarnaast komen de verkiezingen eraan. Niemand wil straks het verwijt krijgen dat er te lang iets is gesloten. En dus zie je betrokkenen zoeken naar wat wel kan, maar dat blijft dus beperkt tot de basisscholen, pakketjes bij winkels en waarschijnlijk geen verlenging van de avondklok. Maar dat besluit wordt pas later verwacht."