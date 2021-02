120.000 vaccinaties meer gezet dankzij nieuwe rekenmethode, hoe zit dat?

Het aantal mensen dat een vaccin heeft ontvangen was zondag opeens veel hoger dan dat van zaterdag. Op het coronadashboard van de overheid werd ineens een sprong gemaakt van ruim 226.000 uitgedeelde vaccins naar 346.790.

Die stijging kwam door een nieuwe rekenmethode. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zouden onder meer de ziekenhuizen achterlopen met het doorgeven van de aantallen.

Nieuwe cijfers

"We zagen een onderrapportage", lichtte minister De Jonge toe. "En we willen graag weten hoeveel prikken er echt zijn gezet. Het duurt altijd even voordat een prik die is gezet, daadwerkelijk wordt geregistreerd."

In plaats dat er gewacht wordt tot de daadwerkelijk gezette prikken, wordt in de nieuwe methode gerekend met het aantal vaccins dat wordt geleverd bij ziekenhuizen en zorginstellingen. "En zo komen we tot de nieuwe cijfers", lichtte De Jonge gisteren toe.

Nederland bungelt overigens nog altijd onderaan in de lijsten. Alleen Bulgarije doet het in Europa slechter. Het ministerie benadrukt: de nieuwe rekenmethode heeft daar niets mee te maken.