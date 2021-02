'Kringen rondom Koninklijk Huis probeerden in te grijpen in zaak-Poch'

Reactie Rijksvoorlichtingsdienst (RVD):

"Een voorval dat mogelijk wees op een rol van het Koninklijk Huis is onderzocht en daar is niets uitgekomen. Er wordt een telefoongesprek beschreven, maar daarvan is niet bevestigd dat het afkomstig was uit kringen van het Koninklijk Huis of kringen daarom heen. In elk geval heeft dat geen gevolgen gekregen", laat de RVD weten.

De commissie heeft de interventiepoging voorgelegd aan het Kabinet van de Koning. "De directeur van het Kabinet van de Koning is dit op verzoek van de commissie nagegaan en heeft navraag gedaan. Dat heeft niets opgeleverd. In databases, gespreksnotities en agenda’s uit de periode 2001-2011 is niets gevonden."

"Daarnaast heeft hij mensen gesproken die, als zo’n telefoontje er zou zijn geweest, mogelijk betrokken zouden kunnen zijn. Mensen die destijds bij de Dienst Koninklijk Huis werkten, maar ook de Koning, koningin Máxima en prinses Beatrix. Allen hebben aangegeven dat hen niets bijstaat van een dergelijke interventiepoging."