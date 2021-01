Premier Rutte heeft 'buikpijn' van gebrek aan vaccins

Premier Rutte geeft toe dat Nederland te laat is begonnen met vaccineren, maar is ervan overtuigd dat de achterstanden de komende weken ingehaald worden. "Mijn grootste zorg is de beschikbaarheid van vaccins. Daar heb ik echt buikpijn van." Rutte benadrukte: "Hugo de Jonge is niet het probleem. Die kan het prima aan."

"Ik snap dat er irritatie is dat we te laat zijn begonnen met vaccineren", zei de premier tijdens zijn wekelijkse persconferentie. "Daar baal ik ook van. Dat mag u mij ook aanrekenen. Maar de logistieke operatie staat nu goed." En dat gaan we de komende dagen en weken merken, beloofde Rutte: "Die achterstanden gaan we de komende weken inhalen. Het voorraadbeheer is op orde. En dat zitten we de komende weken weer bij het gemiddelde van de Europese landen." Buikpijn Maar Rutte heeft wel zorgen. Buikpijn zelfs: over de beschikbaarheid van het vaccin. Hij maakt zich zorgen over berichten als van AstraZeneca dat vorige week aankondigde zestig procent minder vaccins te leveren aan de EU dan aangekondigd. Lees ook: Kabinet mikt op openen van de basisscholen over een week Hugo de Jonge Premier Rutte voelt zich eindverantwoordelijk, benadrukt hij. Over de kritiek op De Jonge wordt de premier wat kribbig. De minister van Volksgezondheid kreeg deze week felle kritiek vanwege het datalek bij de GGD en zijn verdediging. En ook de vaccinatiestrategie levert hem forse kritiek op. Premier Rutte laat weten vierkant achter zijn minister te staan. "Hugo de Jonge kan zijn werk prima aan. Waarom? Omdat hij het aankan. Hugo de Jonge is hier niet het probleem. Je lost het probleem niet op door het complexer te maken. Of door het met meer mensen te doen", zei Rutte. "We zijn het compleet eens over de aanpak. En ja, we maken fouten. En er zullen zeker nieuwe fouten worden gemaakt. Daar kun je mij op aanspreken."