Kabinet mikt op openen van de basisscholen over een week

Versoepelingen

Het zal dinsdag ook gaan over de vraag of de maatregelen per 9 februari kunnen worden herzien, met als belangrijkste versoepelingen dus het openen van de basisscholen maar ook het opheffen van de avondklok. Premier Rutte heeft gezegd bij het ingaan van deze maatregel 'dat de avondklok als eerste weer in de prullenbak zal belanden'. "Niemand wil dit. Ik ook niet", zei de premier.

Tijdens zijn wekelijkse persconferentie benadrukte hij weer dat deze maatregel bovenop de stapel ligt om te schrappen. "Iedereen wil zo snel mogelijk van dat vreselijke ding af."

Exit-strategie

Het kabinet zal dinsdag ook in hoofdlijnen een exit-strategie presenteren. Dat is een soort routekaart met versoepelingen. Daarmee wil het kabinet perspectief bieden.

Wanneer de versoepelingen in kunnen gaan is onder meer afhankelijk van de snelheid waarmee de Britse mutant zich verspreidt en de snelheid waarmee gevaccineerd wordt.