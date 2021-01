Ministers willen basisscholen snel open, maar beloven durven ze het nog niet

De besmettingscijfers gaan nog niet snel genoeg omlaag. En er zijn zorgen over de Britse variant, die steeds meer terrein wint in ons land.

Coronaregels

Dinsdag besluit het kabinet over de coronaregels en is er ook weer een persconferentie van coronaminister Hugo de Jonge en premier Mark Rutte. Zondag gaat het kabinet eerst overleggen in het Catshuis.

Het gaat over de vraag of de maatregelen per 9 februari kunnen worden herzien, met als belangrijkste versoepelingen dus het openen van de basisscholen maar ook het opheffen van de avondklok. Premier Rutte heeft altijd gezegd dat qua versoepelingen het openen van de basisscholen bovenaan de lijst staat. Als dat mogelijk is zullen de basisscholen maandag 8 februari weer open gaan. Dat geldt dan ook voor de kinderopvang.