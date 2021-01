Felle kritiek op De Jonge om uitleg datalek GGD: 'Misplaatste zelfverzekerdheid'

Begin deze week kwam naar buiten dat de GGD kampt met grote privacyproblemen rondom de coronasystemen met daarin de privégegevens van miljoenen Nederlanders. Nu blijkt dat de GGD al maanden geleden gewaarschuwd was voor gaten in de bescherming van persoonsgegevens.

RTL Nieuws heeft met medewerkers gesproken en meldt op basis daarvan dat intern was geklaagd over de problemen, maar dat daar niets mee is gedaan.

Schandalig

"Dit is toch niet te geloven?" zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. "Dat criminelen toegang hebben tot gegevens van miljoenen Nederlanders is al heel kwalijk, maar dat de GGD signalen hierover al maanden onder het tapijt heeft geschoven, is ronduit schandalig."

Minister De Jonge kan dit volgens de PvdA niet langer meer aan de kant schuiven met een 'uitleg vol onwaarheden'. De PvdA wil een debat. Dat komt er ook, waarschijnlijk volgende week.